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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 15:17 BJT

日本债市：公债价格受股市涨势冲击小跌，GPIF缩减日圆债券持仓

日本财务省周三表示，暂停下一批向散户投资者出售的两年期公债，因收益率(殖利率)触及低位，投资收益变成负值。 这显示日本央行的极端刺激举措，再一次导致日本金融市场出现不规律情况。

据称市场人士周二抛售五年期新日本公债，可能还包括五年期旧公债，可能让部分交易商手头五年券部位偏高。

这些交易商原本期望日本央行将扩大五至10年期公债购买操作，就像之前购买一至五年期日债与超长期公债，但五至10年期公债的购买操作规模维持不变，五年期日债走势因而转弱。

超长期日债仍走势不振。部分消息人士称，国内投资人疑似近日抛售。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.020% +0.5 0.015%

五年期公债 0.120% +0.5 0.115%

10年期公债 0.465% +1.0 0.455%

20年期公债 1.305% +1.0 1.295%

30年期公债 1.625% +0.5 1.620%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.53 -0.05 146.58

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 李婷仪/蔡美珍)
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