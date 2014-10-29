日本债市：公债价格受股市涨势冲击小跌，GPIF缩减日圆债券持仓

日本财务省周三表示，暂停下一批向散户投资者出售的两年期公债，因收益率(殖利率)触及低位，投资收益变成负值。 这显示日本央行的极端刺激举措，再一次导致日本金融市场出现不规律情况。

这些交易商原本期望日本央行将扩大五至10年期公债购买操作，就像之前购买一至五年期日债与超长期公债，但五至10年期公债的购买操作规模维持不变，五年期日债走势因而转弱。