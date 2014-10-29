日本债市：公债价格受股市涨势冲击小跌，GPIF缩减日圆债券持仓

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
日本财务省周三表示，暂停下一批向散户投资者出售的两年期公债，因收益率(殖利率)触及低位，投资收益变成负值。 这显示日本央行的极端刺激举措，再一次导致日本金融市场出现不规律情况。
据称市场人士周二抛售五年期新日本公债，可能还包括五年期旧公债，可能让部分交易商手头五年券部位偏高。
这些交易商原本期望日本央行将扩大五至10年期公债购买操作，就像之前购买一至五年期日债与超长期公债，但五至10年期公债的购买操作规模维持不变，五年期日债走势因而转弱。
超长期日债仍走势不振。部分消息人士称，国内投资人疑似近日抛售。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.020% +0.5 0.015%
五年期公债 0.120% +0.5 0.115%
10年期公债 0.465% +1.0 0.455%
20年期公债 1.305% +1.0 1.295%
30年期公债 1.625% +0.5 1.620%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.53 -0.05 146.58
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 李婷仪/蔡美珍)
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路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)