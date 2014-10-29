《汇易专栏》中国南方港口玉米价格虚高，临储政策或为后市变化分水岭

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2014年10月19日~10月25日（第43周）关内外玉米产区呈现“一稳一跌”的走势，在北方玉米平舱价格上周初连续走低的情况下，南方销区玉米价格进一步承压。不过，与北方降价相比，以广东港口为首的南方港口玉米价格则略显“虚高”，JCI认为这一现象待东北临储玉米托市收购政策公布后或将有所改观。

南北港口玉米价格降价趋势突出，华北反弹、东北持弱，其主要影响因素是：

1. 东北新季玉米上市压力与临储托市传闻引发南北港口玉米“大降价”

截止到上周末，我国东北产区在新季玉米收获近尾声，黑龙江、辽宁批量上市预期之下，价格持续下调，周内累计跌幅达到50-70元/吨不等。同时，因2015年小麦托市提价并未如期较上年提高，业内担心今年临储玉米托市政策相对利空，直接引发勉强维持高位运行的南北港口玉米大幅降价。不过，从下图可见，目前南北港口玉米价格差距依旧将近150元/吨，意味着中间商利润不菲，而JCI认为，这一情况可能在临储玉米托市政策出台前后（尤其是确定是否有运输补贴）发生明显变化。

2. 售粮习惯、天气等因素导致华北产区玉米价格出现反弹

正如JCI此前撰文，目前华北局部地区玉米价格已到分批建仓时机，上周局部地区已出现反弹。诚然，目前华北产区大部分地区农户卖粮进度不足一成，且饲料企业和深加工消费表现平淡，但JCI认为，促使目前华北粮价反弹的主要因素有三：其一，今年夏季华北玉米价格一度创下2700-2800元/吨的高位令农户记忆犹新，对新粮销售价格预期较高，在经历暴跌之后更易出现惜售心理；其二，近期山东等地天气条件不利于晾晒，不少粮源水分高达16%以上，导致饲料企业无法使用（华北雾霾天也不利于晾晒）；其三，河南等地农户习惯在新粮上市后卖出一部分粮源，遂外出打工，待春节前后回乡卖粮。