中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
（汇易咨询，即JCI，是中国领先的粮油饲料原料信息和贸易咨询及商务策划公司，为路透中文独家提供内容，仅代表该机构观点）
2014年10月19日~10月25日（第43周）关内外玉米产区呈现“一稳一跌”的走势，在北方玉米平舱价格上周初连续走低的情况下，南方销区玉米价格进一步承压。不过，与北方降价相比，以广东港口为首的南方港口玉米价格则略显“虚高”，JCI认为这一现象待东北临储玉米托市收购政策公布后或将有所改观。
南北港口玉米价格降价趋势突出，华北反弹、东北持弱，其主要影响因素是：
1. 东北新季玉米上市压力与临储托市传闻引发南北港口玉米“大降价”
截止到上周末，我国东北产区在新季玉米收获近尾声，黑龙江、辽宁批量上市预期之下，价格持续下调，周内累计跌幅达到50-70元/吨不等。同时，因2015年小麦托市提价并未如期较上年提高，业内担心今年临储玉米托市政策相对利空，直接引发勉强维持高位运行的南北港口玉米大幅降价。不过，从下图可见，目前南北港口玉米价格差距依旧将近150元/吨，意味着中间商利润不菲，而JCI认为，这一情况可能在临储玉米托市政策出台前后（尤其是确定是否有运输补贴）发生明显变化。
2. 售粮习惯、天气等因素导致华北产区玉米价格出现反弹
正如JCI此前撰文，目前华北局部地区玉米价格已到分批建仓时机，上周局部地区已出现反弹。诚然，目前华北产区大部分地区农户卖粮进度不足一成，且饲料企业和深加工消费表现平淡，但JCI认为，促使目前华北粮价反弹的主要因素有三：其一，今年夏季华北玉米价格一度创下2700-2800元/吨的高位令农户记忆犹新，对新粮销售价格预期较高，在经历暴跌之后更易出现惜售心理；其二，近期山东等地天气条件不利于晾晒，不少粮源水分高达16%以上，导致饲料企业无法使用（华北雾霾天也不利于晾晒）；其三，河南等地农户习惯在新粮上市后卖出一部分粮源，遂外出打工，待春节前后回乡卖粮。
综上所述，目前正值我国新季玉米上市初期，局部地区玉米价格季节性下跌已告一段落，包括黑龙江地区部分低价粮源已经吸引部分粮商入市（在新季临储玉米托市政策出台预期之下）。预计第44周，东北玉米现货市场季节性下调压力依旧，在临储政策出台之前关内大部分地区采购将保持观望，尤其是运输补贴有无导致南方销区心态尤为谨慎。若无运输补贴，南方港口玉米价格可能因到货量较少出现阶段性上涨，若有运输补贴则难免复制去年进一步下跌的行情。（完）
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)