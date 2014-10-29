台湾房地产：台北市第三季二手房价创逾一年最低水准--信义房屋

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周三表示，台北市第三季房价指数较上季减少约4.1%，每坪(1坪约3.3058平米)价格自61.2万台币修正58.7万元，创逾一年最低水准。
信义房屋称，同属大台北生活圈的新北市，第三季房价指数较上季减少约0.3%，房价则维持每坪37.7万台币，与上季37.8万元相近的水准。桃园县房价指数则较上季下滑1.5%，房价从每坪20.9万台币修正至20.6万元。
〞今年控管政策几乎都针对台北市而来，加上查税不断，部分屋主的确感觉到政府的决心。〞 信义房屋企研室经理曾敬德说。
他并指出，从信义房价指数统计可发现，台北市的房价指数季减幅度位居台湾都会区之冠，若从目前实际交易状况来看，受到政府不断关切房市与相关政策影响，加上台北市房价水准也处于历史高点，屋主适度的让价已经成为能否顺利成交的关键。
至于大台北以外的区域，信义房屋表示，从房价指数表现来看，新竹、台中与高雄地区，房价指数持续创下新高，显见区域房市受到政策干扰有限，并未出现房价明显回档的状况，房市表现维持〞北冷南热〞。
信义房屋发布的二手房价指数，以及国泰建设 每季发布的预售房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)