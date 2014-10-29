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市场报道 | 2014年 10月 29日 星期三 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本9月工业生产创下八个月最快增速

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* 美元/日圆跌0.10%，新西兰元/美元涨0.20%，澳元/美元升0.12%，美元/韩元跌0.23%

* 日股日经指数收涨1.46%，沪综指升1.34%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.08%，美国10年期公债收益率报2.2836%

* 日本9月工业生产创下八个月最快增速，这是工厂活动复苏的初步迹象，在首相安倍晋三即将就第二次上调消费税做出决定之时，给其带来些许慰藉。

* 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三料结束购债计划，给这一饱受争议的危机应对举措画上句号。美联储正努力全面回归到正常的货币政策路线上。

* 消息人士对路透表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)最近一个季度减持日本公债，目前持有比重首次降至50%以下。 (完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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