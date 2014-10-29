《汇市简讯》欧洲盘初：日本9月工业生产创下八个月最快增速

* 日本9月工业生产创下八个月最快增速，这是工厂活动复苏的初步迹象，在首相安倍晋三即将就第二次上调消费税做出决定之时，给其带来些许慰藉。

* 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三料结束购债计划，给这一饱受争议的危机应对举措画上句号。美联储正努力全面回归到正常的货币政策路线上。