《汇市简讯》欧洲盘初：日本9月工业生产创下八个月最快增速

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
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* 美元/日圆跌0.10%，新西兰元/美元涨0.20%，澳元/美元升0.12%，美元/韩元跌0.23%
* 日股日经指数收涨1.46%，沪综指升1.34%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.08%，美国10年期公债收益率报2.2836%
* 日本9月工业生产创下八个月最快增速，这是工厂活动复苏的初步迹象，在首相安倍晋三即将就第二次上调消费税做出决定之时，给其带来些许慰藉。
* 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三料结束购债计划，给这一饱受争议的危机应对举措画上句号。美联储正努力全面回归到正常的货币政策路线上。
* 消息人士对路透表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)最近一个季度减持日本公债，目前持有比重首次降至50%以下。 (完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20