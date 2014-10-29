台湾债市：五年券殖利率收盘小跌，量缩等待美国FOMC会议结论

* 五年券殖利率收盘连二日收跌 * FOMC会议将公布结果，观望气氛浓厚 * 冷券买盘进场支撑指标券持券信心 * 五年券明日交投区间料在1.15-1.20% 路透台北10月29日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三收盘连二日收跌。交易员指出， 美国联邦储备理事会的FOMC会议即将公布结果，变数在前令市场观望、量能急缩。 他们表示，尽管美债殖利率小幅收高，且台股今日大涨收高逾1%，但台债对此利空反应却有钝化的现象。 今日台湾央行总裁的评论也相当中性，短线台债的观察重点除了有FOMC的会议之外，还有下周二将标售的10年 公债。 〞连续二天量很小，因为没有方向。殖利率弹上去有人收、跌下去有人出。〞一位大型银行业交易员说。 台股今日大反弹1.48%收市，报8,903.68点。 周二至周三美国联邦储备理事会的联邦公开市 场委员会(FOMC)将召开议息会议，本地时间周四凌晨公布会议结果。 台湾央行总裁彭淮南周三在立法院称，美国联邦储备理事会可能在明年6-7月会提高利率，台湾的利率走 向将看物价压力和通膨预期。不过台湾是小型开放经济体，难免受国际金融情势影响。 美国公债价格周二下跌，因全球股市上升，且投资者静待可能带动市场走势的美国联邦储备理事会(美联 储/FED)政策声明。10年期美债价格 收益率报2.28%，周一收报2.266%。 **冷券市场倒活络** 虽然指标券的成交量能急冻，但是冷券市场持续有买盘进场，支撑了指标券的持券信心。 〞冷门券有短多进场，台债有利空钝化的机会。〞一位证券商交易员表示。她也认为，台债下半年以来因 宝岛债及国际美元债发行热门，在投资盘方面略微见到了资金排挤的效应，令台债殖利率普遍向上修正。目前 这个议题似有止住不再发酵的机会。 冷五年券103/10期公债 殖利率今日收跌0.6基点至1.1940%，殖利率1.20%以上有买盘积极进 场。至于投资盘高度持有的十年期公债103/6期等冷门十年公债，也有买盘在1.65%附近积极询价。 也有交易员认为，时序日近年底，台债目前的水位略高于美债，但却看不出未来走向的情况下，不排除交 易商在今年提前收场，年底再有一波大行情的机会也不算很高，第四季在第三季的区间之内波动的机会不小。 交易员预估，明日103/15期公债利率区间估在1.15-1.20%；10年期103/13R期公债则料在1.63-1.65%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.41 1.1801 1.1760-1.1915 74.0 10 103/13R -0.20 1.6450 1.6400-1.6500 5.5 本周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/29(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；新西兰央行公布官方现金利率(OCR)；法 国10月消费者信心指数； 10/30(四)：美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区10月企业景气指数；欧元区10月经 济景气指数；德国10月经季节调整失业人数变化；德国10月消费者物价指数(CPI)；日本9月全国核心消费者物 价指数(CPI)及整体CPI。 10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月实质个人支出/加 拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家银行高层开会，讨论减轻对银行业的 监管负担；日本央行召开货币政策会议。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6450 5 103/15 1.1801 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)