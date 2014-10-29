美国金融：研究显示高频交易员以数秒之差先一步取得SEC讯息--WSJ

路透10月29日 - 华尔街日报(WSJ)引述两份独立研究报导称，相较于其他使用美国证券交易委员会(SEC)讯息公告系统的人，对冲基金和其他高速交易的投资人取得市场流通文件的速度更快，使他们得以比其他市场人士稍占上风。

报导称，这两组研究人员检视付费订户收到SEC文件的时间，并和这些文件出现在SEC网站上的时间互相比较。

研究人员发现，讯息取得的时间差范围相当大，从同步到落后超过一分钟都有。华尔街日报称，在SEC网站公告之前先一步取得讯息的能力，让交易员有多几秒的时间对消息做出反应。

这些研究聚焦在SEC的Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval系统，或简称Edgar。该系统用来传布业绩报告和其他公司方提交给监管者的文件。

由于时值非美国常规上班时间，尚未联系到SEC代表对此置评。