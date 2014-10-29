美国金融：研究显示高频交易员以数秒之差先一步取得SEC讯息--WSJ

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透10月29日 - 华尔街日报(WSJ)引述两份独立研究报导称，相较于其他使用美国证券交易委员会(SEC)讯息公告系统的人，对冲基金和其他高速交易的投资人取得市场流通文件的速度更快，使他们得以比其他市场人士稍占上风。
报导称，这两组研究人员检视付费订户收到SEC文件的时间，并和这些文件出现在SEC网站上的时间互相比较。
研究人员发现，讯息取得的时间差范围相当大，从同步到落后超过一分钟都有。华尔街日报称，在SEC网站公告之前先一步取得讯息的能力，让交易员有多几秒的时间对消息做出反应。
这些研究聚焦在SEC的Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval系统，或简称Edgar。该系统用来传布业绩报告和其他公司方提交给监管者的文件。
由于时值非美国常规上班时间，尚未联系到SEC代表对此置评。
不过，SEC发言人对华尔街日报表示，SEC已检视了工作表，且正在对讯息传播程序进行全面评估以做出必要的系统修正。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20