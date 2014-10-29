《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月29日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:42时,1美元=6.1102人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.74 0.507 2.18 市北高新 11.91 0.665 2.93 大众交通 7.99 0.675 1.94 永生投资 19.26 1.75 1.80 老凤祥 29.84 2.816 1.73 S中纺机 停牌 停牌 不适用 鼎立股份 11.38 0.658 2.83 氯碱化工 8.58 0.485 2.90 双钱股份 14.52 0.753 3.16 海立股份 8.44 0.577 2.39 浦东金桥 12.87 1.101 1.91 外高桥 28.69 1.841 2.55 ST联华 21.12 1.718 2.01 锦江投资 12.24 0.949 2.11 中路股份 23.39 1.297 2.95 金山开发 14.08 0.701 3.29 海欣股份 8.12 0.524 2.54 耀皮玻璃 8.18 0.614 2.18 大江股份 6.87 0.402 2.80 上柴股份 11.17 0.732 2.50 丹化科技 6.98 0.528 2.16 上海三毛 8.53 0.779 1.79 友谊股份 12.38 1.3 1.56 上工申贝 13.92 0.676 3.37 上海机电 17.27 2.075 1.36 宝信软件 31.12 2.083 2.45 上海物贸 10.97 0.689 2.61 自仪股份 停牌 停牌 不适用 上海普天 18.88 0.879 3.52 陆家嘴 19.5 1.64 1.95 华新水泥 8.2 1.081 1.24 锦江股份 23.21 1.87 2.03 鄂尔多斯 停牌 停牌 不适用 华电能源 4.39 0.404 1.78 SST天海 10.63 0.428 4.06 大名城 8.49 0.551 2.52 东方通信 10.1 0.606 2.73 黄山旅游 14.08 1.467 1.57 开开实业 14.4 0.905 2.60 海南航空 2.14 0.43 0.81 ST轻骑 6.37 0.467 2.23 振华重工 4.39 0.451 1.59 锦州港 5.09 0.442 1.88 九龙山 5.87 0.459 2.09 凌云股份 14.2 0.622 3.74 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)