台湾汇市：台币兑美元收逾一个月高位，因外资汇入与出口商抛汇

* 外资汇入与出口商抛汇，台币收创逾一个月高位 * 静候美联储政策声明，惟明日大幅升贬机率不大 * 明日实质交易暂估在30.350-30.400 路透台北10月29日 - 台币兑美元 周三随区域货币第三日收升。汇银人士并表示，因外 资汇入与月底出口商的抛汇带动，不过油款等汇出需求则压抑台币涨幅，终场小幅升值收在逾一个月高位。 汇银人士指出，市场仍在观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明出炉，倘若如外界预期结束QE并 维持超低利率相当长时间后再升息，则非美货币可能涨多回档，但若在声明中有强调经济成长不如预期等字眼 ，则美元将进一步回落、非美货币续强。 〞就等晚上罗，若没意外，台币就在30.35-30.40继续混。〞一外商银行交易人士说。 他认为，台币不易贬逾30.40关卡，因出口商在此价位抛汇的意愿相当高。 另一本地银行交易员称，若今晚美联储强调全球经济增长不如预期，可能会拖累美国的复苏脚步，这将让 市场对美国升息时程延宕的猜测更加强化，明日台币实质交易就有机会升破30.35价位。 此外，外资连续两天买超台股逾100亿台币，今日也见到较明显的汇入。不过美元卖压顺势被油款以及政 府基金的海外投资汇款所化解。 台币今日主要交易区间在30.355-30.374，上日交易区间在30.375-30.394。 今日台币兑美元收在30.376 ，前高则为9月26日的30.312。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩 大；一个月远汇报价 尾盘在30.349/30.369左右，上日纽约盘收在30.350。 台湾股市周三收升1.48%，连两日大涨逾1%。分析师指出，美股上日大涨带动亚股普遍走强，外资自上日 起回头买超台股，拉抬台股大涨并回补先前的跳空下跌缺口。外资及陆资在台股买超100.41亿台币, 连续三个 交易日买超共计283.67亿台币；上交易日为买超122.38亿台币。 印尼卢比周三领涨亚洲新兴市场货币，因市场预计美联储将重申此前观点，即有意等待更长时间再升息。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 10/29(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；新西兰央行公布官方现金利率(OCR)；法 国10月消费者信心指数； 10/30(四)：美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区10月企业景气指数；欧元区10月经 济景气指数；德国10月经季节调整失业人数变化；德国10月消费者物价指数(CPI)；日本9月全国核心消费者物 价指数(CPI)及整体CPI。 10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月实质个人支出/加 拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家地区性银行高管开会，讨论减轻对银 行业的监管负担；日本央行召开货币政策会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.376 30.398 30.355-30.400 30.400 7.18 7.33 元太外汇经纪公司 30.375 30.398 30.355-30.400 30.400 2.92 2.68 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.160/-0.130 (完)