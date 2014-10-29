标题新闻：棕榈油价格明年第一季料攀抵2,300-2,500马币--油世界编辑Thomas Mielke

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件

路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。