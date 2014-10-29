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市场报道 | 2014年 10月 29日 星期三 18:30 BJT

美国各类经济指标总览--2014/10/29

当前值                          前次值  
 失业率(%)                                    5.9  (9月)                      6.1  (8月)
 非农业就业岗位(万)                      增加24.8  (9月)                   增加18  (8月修正值)
 平均时薪(%)                                 持平  (9月)                     +0.3  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      +0.1  (9月)                     -0.2  (8月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      +0.1  (9月)                     持平  (8月)
 实质所得(%)                                 +0.2  (9月)                     +0.5  (8月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      -0.1  (9月)                     持平  (8月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      持平  (9月)                     +0.1  (8月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +4.6  (第二季终值)              -2.1  (第一季)
 GDP平减指数(%)                              +2.1  (第二季终值)              +1.3  (第一季)
 零售销售(%)                                 -0.3  (9月)                     +0.6  (8月)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差401.1  (8月)                逆差403.2  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第二季)                  +0.3  (第一季)
 工业生产(%)                                 +1.0  (9月)                     -0.2  (8月修正值)
 产能利用率(%)                               79.3  (9月)                     78.7  (8月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        28.3  (10月18日当周)            26.6  (10月11日当周)
 联邦预算(亿美元)                       盈余1,060  (9月)                赤字1,290  (8月)
 领先指标(%)                                 +0.8  (9月)                     持平  (8月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.3  (8月)                     +0.2  (7月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    持平  (8月)                     +0.1  (7月)
                                                                                   
 消费者信贷(亿美元)                     增加135.2  (8月)                增加216.1  (7月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.2  (8月)                     +0.4  (7月)
 建筑支出(%)                                 -0.8  (8月)                     +1.2  (7月修正值)
 消费者信心                                  94.5  (10月)                    89.0  (9月修正值)
 房屋开工(万户)                             101.7  (9月)                     95.7  (8月修正值)
 建筑许可(万户)                             103.1  (9月修正值)              100.3  (8月修正值)
 成屋销售(万户)                               517  (9月)                      505  (8月修正值)
 新屋销售(万户)                              46.7  (9月)                     46.6  (8月修正值)
 工厂订单(%)                                -10.1  (8月)                    +10.5  (7月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                       -1.3  (9月)                    -18.3  (8月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                    58.6  (9月)                     59.6  (8月)
 供应管理协会制造业指数                      56.6  (9月)                     59.0  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.7  (8月)                     +0.3  (7月修正值)
 进口物价(%)                                -0.5%  (9月)                    -0.9%  (8月)
 出口物价(%)                                -0.2%  (9月)                    -0.5%  (8月)
 单位劳工成本(%)                             +0.6  (第二季初值)             +11.8  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.5  (第二季初值)              -4.5  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                         赤字985.1  (第二季)           赤字1,021.1  (第一季修正值)
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