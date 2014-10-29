美国各类经济指标总览--2014/10/29

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
当前值 前次值 失业率(%) 5.9 (9月) 6.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加24.8 (9月) 增加18 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.3 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (9月) -0.2 (8月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (9月) 持平 (8月) 实质所得(%) +0.2 (9月) +0.5 (8月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (9月) +0.1 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.6 (第二季终值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) -0.3 (9月) +0.6 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差401.1 (8月) 逆差403.2 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) +1.0 (9月) -0.2 (8月修正值) 产能利用率(%) 79.3 (9月) 78.7 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.3 (10月18日当周) 26.6 (10月11日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060 (9月) 赤字1,290 (8月) 领先指标(%) +0.8 (9月) 持平 (8月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.2 (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加135.2 (8月) 增加216.1 (7月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月) 建筑支出(%) -0.8 (8月) +1.2 (7月修正值) 消费者信心 94.5 (10月) 89.0 (9月修正值) 房屋开工(万户) 101.7 (9月) 95.7 (8月修正值) 建筑许可(万户) 103.1 (9月修正值) 100.3 (8月修正值) 成屋销售(万户) 517 (9月) 505 (8月修正值) 新屋销售(万户) 46.7 (9月) 46.6 (8月修正值) 工厂订单(%) -10.1 (8月) +10.5 (7月) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.3 (9月) -18.3 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.6 (9月) 59.6 (8月) 供应管理协会制造业指数 56.6 (9月) 59.0 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.7 (8月) +0.3 (7月修正值) 进口物价(%) -0.5% (9月) -0.9% (8月) 出口物价(%) -0.2% (9月) -0.5% (8月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20