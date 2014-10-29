金属期市：伦敦期镍跳升，业内因担心中国供给而出手购买

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
自6月中以来，LME的镍库存已经大增近三分之一，达到近38万吨的创纪录高位，相当于超过10周的供应量。<0#MNISTX-LOC> MINISTX-TOTAL
“市场已经将过去几个月的供应忧虑抛到一边，现在真正关心的LME库存上升情况，从表面看来这利空镍价。”澳新银行分析师Daniel Hynes说道，“但市场也开始意识到实际情况要比表象复杂得多。（中国）港口的镍矿石库存正在下滑。”
中国的炼厂使用镍矿石来产出含镍生铁(NPI)，从而在生产不锈钢时替代精炼镍，且这种做法成本更低廉。市场预期一旦镍矿石库存用尽，炼厂将再度使用精炼镍，这种前景提振了镍价格。
LME三个月期镍 周三跳涨逾2%至两周高点，报每吨15,895美元。0727 GMT，该合约交投于15,875美元，日内涨幅为2.1%。期镍在周二劲扬逾5%，创下5月以来最大单日涨幅。
LME三个月期铜 削减稍早跌幅，持平在每吨6,791.25美元。
上海期交所主力期铜合约 上涨0.8%，报每吨47,770元人民币。
Alumina的经理Andrew Wood认为，中国将面临1,000-1,500万吨的铝土矿供应缺口，因为受印尼今年实施的出口禁令影响，中国库存将从2015年下半年开始减少。
不过花旗分析师认为，原材料成本上扬对中国铝价的影响料将轻微，因为中国铝冶炼厂的生产成本中，电力支出占到了48%，接近一半。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/高琦 审校 龚芳/杜明霞)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)