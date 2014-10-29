路透基点：瑞安房地产寻求修改及延长上海新天地银团贷款--TRLPC

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，瑞安房地产寻求修改2015年3月到期的3.387亿美元三年期贷款条文及延长期限。
瑞安房地产要求银行将期限延长18个月，至2016年9月。
同意以既有承贷金额延长期限的银行，将获得一笔60个基点的延长费用，同意额外承贷1,000万、1,500万或2,000万美元的银行，将分别获得70、75、或80个基点的延长费用。
瑞安房地产也要求将该融资中的8,340万港元B部分境外贷款，合并至2.73亿美元的A部分境外贷款。A部分原本包括1.5亿美元及9.566亿港元两档。
合并后，A部分规模将提高至2.837亿美元，包含1.50亿美元及10.4亿港元两档。
根据原始条文，A部分是以Marble Way Ltd股票抵押，这家境外控股公司持有瑞安旗舰投资项目上海新天地，B部分主要为上海新天地的次顺位贷款，由瑞安提供担保。
如果这两个境外贷款合并，除了原有的A部分抵押品外，B部分的抵押及担保将加进新的优先顺位A部分。新的A部分利率仍将较Libor或Hibor加码310个基点。
瑞安同时提议修改各部份贷款的贷款价值比(LTV)至65%。A与C部分合并的原始LTV为55%，三部分的LTV为70%。
这项3.387亿美元贷款原本包括AB两个境外贷款及6,200万美元的C部份贷款，一开始的贷款目标为4.10亿美元。
银行回覆期限延后为10月30日，原为10月17日。
瑞士信贷为唯一簿记行兼牵头行，中国银行澳门分行及恒生银行为牵头行。另外10家参与的银行为：彰化银行、中华开发工业银行、中信银行(国际)、万泰银行、DekaBank Deutsche Girozentrale、ING银行、日盛银行、大丰银行、台新银行及大华银行。
A及C部分享有同等权利(pari passu)，拥有上海新天地的第一顺位优先权，上海新天地也是C部分的抵押品。
A及C部分的银行之间设有一项债权人协议，准许共享抵押品。这项债权人协议符合香港相关法令，具约束性及执行力。
这笔贷款是为2012年3月到期的25.43亿港元三年期贷款再融资。该笔旧贷款是在2008年1月签约，之后延长到2012年3月到期，包括两部分，一部分是18.93亿港元境外贷款，最高综合收益233.33个基点，另一部分为6.5亿港元境内贷款，综合收益483.33个基点。这两个子弹式贷款皆可选择延长两年。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)