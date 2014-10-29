路透基点：瑞安房地产寻求修改及延长上海新天地银团贷款--TRLPC

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，瑞安房地产寻求修改2015年3月到期的3.387亿美元三年期贷款条文及延长期限。

瑞安房地产要求银行将期限延长18个月，至2016年9月。

同意以既有承贷金额延长期限的银行，将获得一笔60个基点的延长费用，同意额外承贷1,000万、1,500万或2,000万美元的银行，将分别获得70、75、或80个基点的延长费用。

瑞安房地产也要求将该融资中的8,340万港元B部分境外贷款，合并至2.73亿美元的A部分境外贷款。A部分原本包括1.5亿美元及9.566亿港元两档。

合并后，A部分规模将提高至2.837亿美元，包含1.50亿美元及10.4亿港元两档。

根据原始条文，A部分是以Marble Way Ltd股票抵押，这家境外控股公司持有瑞安旗舰投资项目上海新天地，B部分主要为上海新天地的次顺位贷款，由瑞安提供担保。

如果这两个境外贷款合并，除了原有的A部分抵押品外，B部分的抵押及担保将加进新的优先顺位A部分。新的A部分利率仍将较Libor或Hibor加码310个基点。

瑞安同时提议修改各部份贷款的贷款价值比(LTV)至65%。A与C部分合并的原始LTV为55%，三部分的LTV为70%。

这项3.387亿美元贷款原本包括AB两个境外贷款及6,200万美元的C部份贷款，一开始的贷款目标为4.10亿美元。

银行回覆期限延后为10月30日，原为10月17日。

瑞士信贷为唯一簿记行兼牵头行，中国银行澳门分行及恒生银行为牵头行。另外10家参与的银行为：彰化银行、中华开发工业银行、中信银行(国际)、万泰银行、DekaBank Deutsche Girozentrale、ING银行、日盛银行、大丰银行、台新银行及大华银行。

A及C部分享有同等权利(pari passu)，拥有上海新天地的第一顺位优先权，上海新天地也是C部分的抵押品。

A及C部分的银行之间设有一项债权人协议，准许共享抵押品。这项债权人协议符合香港相关法令，具约束性及执行力。