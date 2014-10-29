欧股业绩：意法半导体第三季净利超预期，但调降对第四季展望

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透巴黎/法兰克福10月29日 - 欧洲最大半导体公司--意法半导体(STM) 发布季度净利高于预期，但预警称今年第四季利润率可能持平，营收料下滑，归咎于市场走软。
“受市况持续疲软影响，我们预计第四季净营收较上季下降约3.5%，”意法半导体首席执行官Carlo Bozotti周三发表声明称。
他补充说，除一个产品组外，意法半导体其他所有主要产品组到第四季都将遭遇销售下降。
第三季净营收从上年同期的20.1亿美元降至18.9亿美元(14.8亿欧元)，反映出公司持续推出重组措施的影响。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估营收为19.3亿美元。
意法半导体财报公布前，分析师已大幅调降对第三季业绩的预估。(完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)