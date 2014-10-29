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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 16:14 BJT

欧股业绩：意法半导体第三季净利超预期，但调降对第四季展望

路透巴黎/法兰克福10月29日 - 欧洲最大半导体公司--意法半导体(STM) 发布季度净利高于预期，但预警称今年第四季利润率可能持平，营收料下滑，归咎于市场走软。

“受市况持续疲软影响，我们预计第四季净营收较上季下降约3.5%，”意法半导体首席执行官Carlo Bozotti周三发表声明称。

他补充说，除一个产品组外，意法半导体其他所有主要产品组到第四季都将遭遇销售下降。

第三季净营收从上年同期的20.1亿美元降至18.9亿美元(14.8亿欧元)，反映出公司持续推出重组措施的影响。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估营收为19.3亿美元。

意法半导体财报公布前，分析师已大幅调降对第三季业绩的预估。(完)
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