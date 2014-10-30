路透调查：中国10月官方制造业PMI料小升至51.2，表明需求好转

* 公布项: 中国10月官方制造业PMI

* 公布时间: 11月1日(周六)约9:00

* 路透预估中值：51.2

* 预估区间:50.7-51.4

* 历史数据: 9月--51.1；8月--51.1；7月--51.7

路透北京10月30日 - 路透综合24家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅升至51.2，表明需求好转，经济成长动能企稳。

分析人士认为，高频数据改善以及汇丰PMI初值回升，说明真实情况改善，制造业环比好转的可能性较大。

“从先导指标看，汇丰PMI已经有所回升。此外10月份南华工业品价格指数有所回升，虽说回升幅度不算太大，但确实出现明显上升，表明需求有所好转。”民族证券分析师朱启兵称，中钢协公布的钢材价格指数亦明显回升，水泥价格上涨，代表需求端改善。

高频数据方面，他表示，发电量来看，电厂耗煤量数据也有明显好转，整体比9月份要好，代表生产有所恢复，“所以整体上来看10月份制造业环比改善的可能性比较大。”民族证券预计10月官方PMI为51.2。

澳新银行报告表示，虽然10月初粗钢产量仍然疲弱表明重工业依然承压，但过去三周发电量和房地产销售有所回升，这从而会降低中国经济面临的下行风险。

“总之，中国官方PMI或会显示经济成长动能正在企稳，...鉴于政府不太可能出台大规模宽松政策，预计未来几个月成长动能仅温和回升。”澳新银行称。该行预计10月官方PMI持平9月的51.1。

不过兴业银行略显悲观，其预计10月官方PMI将回落至50.9。该行资金营运中心宏观分析师肖丽表示，虽说房地产销量和土地市场都有所回暖，但水泥钢材价格反弹动力不足，可能实际的建筑投入还未加速。

“出口方面，从航线的情况看，美国还可以，但欧洲和地中海节后恢复非常缓慢，运价持续下行，拖累可能比较大。”肖丽说。

就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点50.4，这是该指数连续第五个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。10月终值定于11月3日（周一）北京时间09:45发布。（中国PMI和工业增速图表 link.reuters.com/tef33w）

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_______________2014年_____________________ _______2013年______

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 PMI(%) 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1

结合上周公布的整体宏观数据，国泰君安分析称，三季度国内生产总值(GDP)增速符合经济短期企稳的预期；其中第三产业增速明显好于第二产业，显示经济结构更趋优化；而生产回落主要源于投资放缓，地产骤降拖累较大。

“10月汇丰PMI初值略升、近期地产销售回暖，发电量、粗钢产量等触底略升，短期经济失速风险持续缓解，预判四季度经济由小幅回落转向小幅反弹。”国泰君安报告称，但政策放松与地产反弹是在透支未来，经济反弹不可持续，需要政策提供更多支撑。

上周出炉的中国宏观数据显示，出口回暖的同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点，为7.3%；但9月工业增速大幅回升至8%，暂时缓解对经济下行的担忧，产能过剩和房地产疲软仍是中国经济面临的重要阻力。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的10月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值 --------- --------- 4CAST 51.3 Action Economics 51.2 澳新银行 51.1 中国银行 51.2 巴克莱 51.4 BMO资本市场 51.1 民族证券 51.2 花旗 50.7 德国商业银行 51.0 丹麦丹斯克银行 51.0 安信证券 51.4 广发银行 51.3 国泰君安 51.3 华融证券 51.3 华宝信托 51.4 兴业银行 50.9 ING Financial Markets 51.3 摩根大通 51.0 民生银行 51.2 Natixis 50.8 申银万国 51.1 法国兴业银行 51.3 渣打银行 51.1 瑞银 51.2 --------- --------- 10月预估中值 51.2 上月 51.1 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)