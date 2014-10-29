中国金属：镍库存加快下滑，因菲律宾矿石供应中断

中国不锈钢厂通常使用镍矿石以生产镍生铁，这是较精炼镍成本更低的给料替代品。市场预期业者在镍生铁用尽后将改用精炼镍，带动镍价在5月之前上涨50%。

顾问机构CRU驻北京分析师Peter Peng表示，该公司估计中国当前的镍矿石库存可能在五个月内耗尽，其依据是目前位于港口的库存估计为200万吨。

他称，“毫无疑问的是，中国各大港口的红土矿库存应会在第一季大幅走低，因为11月至2015年3月间来自菲律宾的矿石将减少。”

交易商表示，价格上涨已经影响行业买气及价格调整，行业人士担心错过底部低接机会，而期权市场仓位亦反应价格进一步上涨的预期。

不过分析师表示，需求仍旧受到中国地产市场拖累而不振，同时在下个月亚太经合组织(APEC)会议之前，中国政府采取多项举措削减污染。

CRU的Peng表示，“中国镍生铁业者近来相当紧张，许多大厂及交易商希望能尽快出售镍生铁库存。”

需求不振加上镍价本周稍早几已回吐今年涨幅的惨状，让不少交易商有一朝被蛇咬的感受。