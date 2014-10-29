《路透峰会》工行新加坡分行人民币清算量今年料突破30万亿，为去年近12倍

* 工行新加坡分行今年人民币清算量料突破30万亿元

* 离岸人民币市场发展仍保持乐观

* 人民币国际化持续助力中资行业务拓展

作者 李然/赵红梅/陈敏

路透北京10月29日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 新加坡分行副总经理王春海表示，该行今年全年的人民币清算总额有望突破30万亿元人民币，较去年2.6万亿元迅猛增长。

他在参加路透峰会时并称，人民币汇率双向波动及美元走强等因素对海外人民币发债成本影响料有限，对后期离岸人民币债券市场发展仍保持乐观，因离岸市场发展有利于提高离岸人民币流动性。

“今年清算量突破30万亿应该没有问题。”王春海提供的数据显示，今年初至10月23日，该行收付口径人民币清算总量累计已达40万笔，26.2万亿元。

中国央行于去年2月授权工行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行，自5月27日新加坡人民币业务清算行正式对外营业，当年共完成人民币清算笔数3.6万笔，清算量达到2.6万亿元。

王春海分析称，该行人民币清算量的快速增长，一方面得益于中新经贸往来的密切发展以及新加坡在东南亚和全球金融体系的重要地位；另一方面，清算行持续改善服务能力和水平，也吸引部分本地银行将人民币清算主账户转移到新加坡。

“很多银行的现金管理、外汇交易业务都在新加坡，但人民币相关的业务需要通过香港办理。”他举例说，为吸引本地参加行将人民币清算业务移回新加坡办理，该行在业务上做出诸多尝试，目前是唯一一家提供人民币日间透支业务的境外人民币清算行。

他提供的数据显示，今年1-9月份参加行共计使用日间透支91,346次、日间透支额累计近3.9万亿元。

他说，业务开展时发现香港的先发优势非常明显，目前来看业务量与香港比也还存在差距，但包括新加坡、欧洲等离岸人民币中心的崛起，势必不断缩小与香港的差距。

**离岸人民币市场发展仍保持乐观**

美元走强正使得海外融资成本上升，人民币汇率双向波动也给发行点心债等离岸人民币债券发行带来不确定性。但王春海认为这些因素对于发债成本影响有限。

“这主要还是由海外人民币流动性来决定。随着欧洲等地区的人民币清算行和离岸人民币中心建立起来，以及人民币国际化进程回忆使得人民币双向流通渠道进一步拓宽，都会使离岸人民币的流动性越来越大。”他说。

从企业发行人民币债券的动机来看，除了融到低成本的人民币资金，也有为拓展海外业务而通过发行债券的方式来扩大影响力，“大趋势看海外（发债）还是比较积极的。”

评级机构惠誉的最新数据显示，主要受季节性因素影响，今年第三季度点心债发行总额比第二季度117亿美元的历史最高点下降了65%，跌至41亿美元。

他并认为，台湾得益于其市场结构特点，适合于发行较长期限的人民币债券，这在9月份工行新加坡分行成功发行40亿人民币“狮城债”，其中5年期和7年期的债券在新加坡、台湾两地同时挂牌中有所体会。

“我们的调研结果发现台湾有些自己的特点，期限比较长的投资基本都是保险公司，它们需要稳定、风险低、期限长的投资，所以我们把台湾市场的发行定义为长期的。”他说，虽然是次发行也是一种试探，但从结果来看是非常理想的。

该笔债券发行期限组合多样化，包括2、5、7年三个结构，其中7年期为新加坡市场首次发行，为形成新加坡离岸人民币债券收益率曲线进行了有益的探索。同时，5年期和7年期的债券在新加坡、台湾两地同时挂牌也属“狮城债”中首创。

**人民币国际化助力中资行业务拓展**

王春海从工行新加坡分行自1993年设立以来的发展历程总结，中资银行作为人民币本币银行，在发展人民币业务方面具有天然优势，人民币国际化也为中资银行的海外经营带来了新的发展机遇。

“个人认为，09年以前我们的业务发展相对比较平缓。自09年国家推出跨境人民币结算试点以来，人民币国际化进程不断加速，企业在经常账户下跨境人民币交易已完全放开，资本账户也在不断放开，对银行来说涌现了很多新的业务机会和客户群体，这给中资行提供了比较大的助力。”他说。

他认为，人民币国际化和离岸人民币中心的建设过程中，中资银行在政策理解上相对于外资行更为有利，与中国企业在文化、背景方面的相通也是天然的优势；对于工行而言成为新加坡的人民币指定清算行，对其推广业务也大有帮助。

不过，相比于欧美银行，资本运作、衍生品方面仍然是中资行的弱项，而且随着人民币逐步可兑换，作为中资行本币所赋予的优势也会慢慢消失，这也意味着中资行需要投入更多精力来弥补差距。

该行同时也正把营销触角伸向欧洲。王春海说，人民币只要走到海外，实际上全球各地的离岸人民币中心都早晚会成为一个大市场，目前工商银行在欧洲9个国家都设有机构，新加坡分行也一直也在加强与当地机构联动营销拓展跨国公司的人民币业务。