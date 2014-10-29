《路透晚报》--10月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经收涨1.5%，受FED预期、经济数据与GPIF消息提振

日本股市日经指数周三收涨1.5%至三周高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)将重申愿意等候一段时日再升息的预期，以及强于预期的国内工业生产数据提振。日经指数收高224.00点，报15,553.91点，为一周来最大单日百分点涨幅。东证股价指数 .TOPX 上涨1.5%至1,270.64点。

--中国股市：沪综指收升1.5%连续第二日上涨，受基建投资板块带动

中国股市收升1.5%并连续第二日上涨，受基建投资板块带动，盘中震荡有所加大。分析师指出，市场短线调整后继续攀升，但上方技术阻力位、2,400点整数关口及月线连续收阳后的技术调整需要将对大盘形成压力。沪综指收报2,373.030点，涨35.159点或1.50%。

--香港股市：因寄望美联储采取温和立场而收高，博彩业股票劲扬

香港股市上涨，追随内地股市升势，市场预计美联储稍晚将强调距离加息还有相当长的时间。恒生指数初步收高1.3%，报23,819.87点，为9月24日迄今高位。恒生国企指数上扬1.7%，至近六周高点。

--全球汇市：美元持稳静候FED会议决定，瑞典克朗受降息消息打击

美元持稳，稍晚美联储将宣布最新的前瞻性指引，美联储料宣布结束购债刺激计划，但对升息料采取谨慎语调。美联储政策决定出炉之前，主要货币走势受到抑制，0836GMT，美元指数持稳于85.397。本周迄今，美元指数累计下跌了约0.4%。美元兑日圆跌至107.92日圆。欧元兑美元持稳于1.2734美元。

--国际油市：布兰特原油延续涨势，市场等候FED会议声明

布兰特原油在每桶86美元上方延续涨势，受空头回补与美国油品库存减少支撑，投资人等候稍晚美联储货币政策会议结果。 0832GMT，布兰特12月原油期货涨0.32美元，至每桶86.35美元。NYMEX-12月原油期货升0.37美元，至每桶81.79美元

--全球金市：金价持于1,230美元附近，关注美联储决议

金价在每盎司1,230美元附近持稳，守住上日录得的温和涨幅。美联储将宣布政策决定，前瞻性指引料显示其将更快升息还是维持低利率更久。0830GMT，现货金涨至每盎司1,229.00美元。

--金属期市：伦敦期镍跳升，业内因担心中国供给而出手购买

伦敦期镍跳涨，延续上日的5%涨幅，因市场担心中国矿石库存下降，引发抢购风潮。市场预期一旦镍矿石库存用尽，炼厂将再度使用精炼镍，这种前景提振了镍价格。LME三个月期镍跳涨逾2%至两周高点，报每吨15,895美元。0829 GMT，该合约交投于15,800美元，日内涨幅为1.64%。

--欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟可能批准2015年预算案

意大利公债收益率小跌，公债走势领涨欧元区低评等公债，因欧盟执委会暂时放行意大利2015年预算案。10年期意大利公债收益率盘初下跌4个基点，至2.51%，西班牙10年期公债收益率亦跌4个基点，至2.11%。