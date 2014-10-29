《焦点》明年中国铜加工精炼费增幅可能高达20%，受惠于铜矿产量提高

**智利铜企Codelco**

随着新矿山投入运营，市场对清洁、标准铜精矿的混合需求正在增加，有这样需求的企业包括Codelco在智利的Ministro Hales矿以及中铝 在秘鲁的Toromocho矿。

熟悉Codelco业务的业界消息人士称，2015年Codelco可能将从国际市场购买约30万吨清洁、标准铜精矿，与来自Ministro Hales矿的约3万吨铜精矿相混合，再出售到中国。

Codelco的智利代表拒绝发表评论。

该公司预计中的采购量相当于中国9月创下的最高纪录进口量的四分之一。

Codelco的混合铜精矿预计在2015年出售给中国，加工精炼费用料较标准品位费用每吨高出约10美元，每磅高出1美分。(完)