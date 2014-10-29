《焦点》明年中国铜加工精炼费增幅可能高达20%，受惠于铜矿产量提高

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
**智利铜企Codelco**
随着新矿山投入运营，市场对清洁、标准铜精矿的混合需求正在增加，有这样需求的企业包括Codelco在智利的Ministro Hales矿以及中铝 在秘鲁的Toromocho矿。
熟悉Codelco业务的业界消息人士称，2015年Codelco可能将从国际市场购买约30万吨清洁、标准铜精矿，与来自Ministro Hales矿的约3万吨铜精矿相混合，再出售到中国。
Codelco的智利代表拒绝发表评论。
该公司预计中的采购量相当于中国9月创下的最高纪录进口量的四分之一。
Codelco的混合铜精矿预计在2015年出售给中国，加工精炼费用料较标准品位费用每吨高出约10美元，每磅高出1美分。(完)
(编译/审校 于春红/朱晓军/高琦/杜明霞)
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