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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 16:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，受日圆下跌和上海市场走强带动

美元兑日圆 报108.18日圆，距离上周触及的两周高点108.36不远。此前数据显示日本9月工业生产增长2.7%，略高于市场预期，但日圆对此反应平淡。

上海期交所主力1月橡胶合约 上涨310元人民币，收报每吨13,490元。

交易员称，股市走坚亦提振市场人气。

日本股市日经指数周三收涨1.5%至三周高位，因市场预期美联储将重申愿意等候一段时日再升息，并且日本工业生产数据强于预期，这都提振人气。

“指标橡胶价格将需要更强支撑才能再上一个台阶，比如美元或日股大涨，”Yoshida说。

新加坡SICOM近月期胶11月合约 最新报每公斤159.8美分，上涨1.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/艾茂林; 审校 高琦)
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