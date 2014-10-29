亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，受日圆下跌和上海市场走强带动

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
美元兑日圆 报108.18日圆，距离上周触及的两周高点108.36不远。此前数据显示日本9月工业生产增长2.7%，略高于市场预期，但日圆对此反应平淡。
上海期交所主力1月橡胶合约 上涨310元人民币，收报每吨13,490元。
交易员称，股市走坚亦提振市场人气。
日本股市日经指数周三收涨1.5%至三周高位，因市场预期美联储将重申愿意等候一段时日再升息，并且日本工业生产数据强于预期，这都提振人气。
“指标橡胶价格将需要更强支撑才能再上一个台阶，比如美元或日股大涨，”Yoshida说。
新加坡SICOM近月期胶11月合约 最新报每公斤159.8美分，上涨1.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/艾茂林; 审校 高琦)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)