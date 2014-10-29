更正-日股业绩：任天堂第二季度意外录得利润，全年有望实现获利

(因英文原文有误，内文第二段营业利润应为“93”亿日圆，非“2.15”亿日圆)

路透大阪10月29日 - 日本任天堂 公布季度财报意外录得营业利润，因新款游戏“马里奥卡丁车 8(Mario Kart 8)”带动Wii U游戏机销量，该公司录得四年来首次年度获利的期望因而升高。

任天堂周三表示，财年第二季营业利润为约93亿日圆(8,600万美元)，上年同期为亏损180亿日元。据汤森路透Starmine，分析师平均预计为亏损37亿日圆。

由于索尼 和微软 在家庭视频游戏市场的份额提高，任天堂一直苦于重振雄风。智能手机和平板电脑上免费游戏数量的增长，也冲击到了该公司的前景。任天堂没有适用于这些平台的游戏。

该公司周三表示，4月至9月期间Wii U家庭游戏机销量较上年同期增加逾一倍，达到110万台。

任天堂表示，“马里奥卡丁车 8”(Mario Kart 8)于5月上市后，Wii U销售便有所改善。随着年底假日销售旺季临近，任天堂称2015年3月止营业年度的Wii U主机销售目标仍为360万台。

任天堂重申全年营业利润400亿日圆的预估。但分析师对于这些目标及公司策略表示质疑，周三公布财测之前分析师平均预估该公司全年营业利润为240亿日圆。任天堂也提到，日圆贬值有助提升海外营收的总额。

随着Wii游戏主机热销走入历史，任天堂股价自2007年高点以来已经下跌约85%。任天堂社长岩田聪一在面临改变策略的压力，建议策略包括发行可以在任何移动设备玩的游戏。

任天堂反而将希望寄托在“马里奥卡丁车 8”这类畅销游戏上。Wii U是在2012年12月上市取代Wii的机种，其先前销售低于预估。(完) (编译/审校 洪曦/张明钧/于春红)