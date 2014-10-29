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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 16:59 BJT

新兴汇市：印尼卢比领涨，因预期美联储将重申维持低利率更长时间

马币(林吉特)兑美元 上扬，因投资人削减美元多仓。

美联储周三稍晚结束两天政策会议，料将宣布结束购债方案。由于全球经济成长缓慢且通胀较低，美联储不太可能暗示很快升息。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.02 108.16 +0.13 -2.54 105.28

坡元 1.2722 1.2720 -0.02 -0.71 1.2632

台币 30.376 30.398 +0.07 -1.40 29.950

韩元 1047.74 1049.70 +0.19 +0.73 1055.40

泰铢 32.47 32.45 -0.06 +1.20 32.86

菲律宾披索 44.71 44.78 +0.16 -0.69 44.40

印尼卢比 12075.00 12165.00 +0.75 +0.70 12160.00

印度卢比 61.35 61.32 -0.05 +0.73 61.80

马币 3.2700 3.2745 +0.14 +0.17 3.2755

人民币 6.1107 6.1133 +0.04 -0.93 6.0539

(完)

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