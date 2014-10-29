台湾金融：万事达卡结合五大银行推出MasterPass跨平台网购支付服务

路透台北10月29日 - 万事达卡 周三称将在台湾与中国信托银行、国泰世华银行、台北富邦银行等五大发卡银行及五大网购平台合作，自11月19日正式推出MasterPass安全网购支付服务。

万事达卡台湾区总经理陈懿文表示，看准未来数位汇流趋势，遂于此际推出MasterPass跨平台网购支付服务，结合电子钱包功能。而未来MasterPass也将陆续支援各种实体店面新兴支付技术，包括NFC服务以提供商家依据其顾客的消费需求使用。

“随着电子商务的蓬勃发展，生活数位化不仅是趋势，更已落实。”她说。

目前全球已有超过4万个商家接受MasterPass付款，在台湾也有近千家商户。

她并引用资策会的统计资料显示，2013年台湾电子商务产值近7,700亿台币，预计到了明年可望成为兆元(万亿)产业。

万事达卡看好全新支付服务将带来更多商机，结合中国信托银行、国泰世华银行、玉山银行、台新银行、台北富邦银行等五大银行，以及各大网购平台，包括momo购物网、17 Life、雄狮旅游、OB严选与蓝新科技等均与万事达卡合作，共同推出MasterPass跨平台网购支付服务。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)