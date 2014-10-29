台湾金融：万事达卡结合五大银行推出MasterPass跨平台网购支付服务

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 万事达卡 周三称将在台湾与中国信托银行、国泰世华银行、台北富邦银行等五大发卡银行及五大网购平台合作，自11月19日正式推出MasterPass安全网购支付服务。
万事达卡台湾区总经理陈懿文表示，看准未来数位汇流趋势，遂于此际推出MasterPass跨平台网购支付服务，结合电子钱包功能。而未来MasterPass也将陆续支援各种实体店面新兴支付技术，包括NFC服务以提供商家依据其顾客的消费需求使用。
“随着电子商务的蓬勃发展，生活数位化不仅是趋势，更已落实。”她说。
目前全球已有超过4万个商家接受MasterPass付款，在台湾也有近千家商户。
她并引用资策会的统计资料显示，2013年台湾电子商务产值近7,700亿台币，预计到了明年可望成为兆元(万亿)产业。
万事达卡看好全新支付服务将带来更多商机，结合中国信托银行、国泰世华银行、玉山银行、台新银行、台北富邦银行等五大银行，以及各大网购平台，包括momo购物网、17 Life、雄狮旅游、OB严选与蓝新科技等均与万事达卡合作，共同推出MasterPass跨平台网购支付服务。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)