中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦10月29日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元已成功突破1.2720美元水平，料将升向1.2800。若能越过1.2800，可望继续攻向1.2900和本月高位。在略高于1.2600水平陆续有支撑位，在1.2570也有支撑。
美元/日圆：在低于108.50日圆时仍有回测的风险，但上周在107.50/60上方的突破，现在应可形成一些支撑作用，若跌破此处，显示将回落下探106.20。汇价若站上108.50，有重新挑战110的可能。
欧元/英镑：在0.7855/0.0065英镑之间持续寻获支撑，但与此同时，汇价一直低于0.7940区域，回探9月低位0.7760的风险仍然存在。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2727 1.2734 -0.05 -7.41 1.3745
美元/日圆 107.99 108.14 -0.14 +2.55 105.30
欧元/日圆 137.45 137.71 -0.19 -4.96 144.63
美元/瑞郎 0.9472 0.9471 +0.01 +6.09 0.8928
英镑/美元 1.6125 1.6130 -0.03 -2.60 1.6556
美元/加元 1.1161 1.1164 -0.03 +5.09 1.0620
澳元/美元 0.8875 0.8854 +0.24 -0.43 0.8913
新西兰元/美元 0.7934 0.7918 +0.20 -3.31 0.8206
欧元/瑞郎 1.2056 1.2061 -0.04 -1.75 1.2271
欧元/英镑 0.7892 0.7892 +0.00 -4.88 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3475 9.3386 +0.10 +5.65 8.8474
美元/挪威克朗 6.6230 6.6089 +0.21 +9.18 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪;审校 张明钧)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)