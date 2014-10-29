欧元/美元：欧元已成功突破1.2720美元水平，料将升向1.2800。若能越过1.2800，可望继续攻向1.2900和本月高位。在略高于1.2600水平陆续有支撑位，在1.2570也有支撑。

美元/日圆：在低于108.50日圆时仍有回测的风险，但上周在107.50/60上方的突破，现在应可形成一些支撑作用，若跌破此处，显示将回落下探106.20。汇价若站上108.50，有重新挑战110的可能。