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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 17:13 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月29日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元已成功突破1.2720美元水平，料将升向1.2800。若能越过1.2800，可望继续攻向1.2900和本月高位。在略高于1.2600水平陆续有支撑位，在1.2570也有支撑。

美元/日圆：在低于108.50日圆时仍有回测的风险，但上周在107.50/60上方的突破，现在应可形成一些支撑作用，若跌破此处，显示将回落下探106.20。汇价若站上108.50，有重新挑战110的可能。

欧元/英镑：在0.7855/0.0065英镑之间持续寻获支撑，但与此同时，汇价一直低于0.7940区域，回探9月低位0.7760的风险仍然存在。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2727 1.2734 -0.05 -7.41 1.3745

美元/日圆 107.99 108.14 -0.14 +2.55 105.30

欧元/日圆 137.45 137.71 -0.19 -4.96 144.63

美元/瑞郎 0.9472 0.9471 +0.01 +6.09 0.8928

英镑/美元 1.6125 1.6130 -0.03 -2.60 1.6556

美元/加元 1.1161 1.1164 -0.03 +5.09 1.0620

澳元/美元 0.8875 0.8854 +0.24 -0.43 0.8913

新西兰元/美元 0.7934 0.7918 +0.20 -3.31 0.8206

欧元/瑞郎 1.2056 1.2061 -0.04 -1.75 1.2271

欧元/英镑 0.7892 0.7892 +0.00 -4.88 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3475 9.3386 +0.10 +5.65 8.8474

美元/挪威克朗 6.6230 6.6089 +0.21 +9.18 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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