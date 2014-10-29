香港个股：海通国际将斥资近2,000万美元收购证券研究机构Japaninvest

* 海通国际收购日本上市的证券研究机构Japaninvest

* 该公司从事中小型企业价值研究并服务买方机构

* 沪港通已提升全球对中资企业研究服务的需求

* 人民币国际化及资本项目开放令此业务前途无限

记者 毕晓雯

路透香港10月29日 - 海通国际 周三发布公告称，将以每股1.8万日圆的价格收购在日本东京上市的独立证券研究机构Japaninvest ；现金收购价为近2,000万美元（1美元约相当于110日圆）。

分析人士指出，该收购完成后，将有利于海通国际在全球主要金融中心拓展业务；尤其是沪港通开通后，全球投资者对中国上市公司研究报告的需求将大增，海通国际有望在满足客户此需求的服务上抢得先机。

而未来伴随人民币国际化及中国的资本项目开放，全球对投资者对中国上市企业存在着巨大的信息需求，

公司官网显示，Japaninvest成立于2002年，为一家英国注册的有限公司，总股本为119,411股。主要资产为旗下的独立研究机构Ji-Asia(吉亚股份)，该机构主要致力于中小型企业的价值研究。

“要约收购有可能提升集团品牌和知名度，扩展其股票研究及全球销售平台。＂海通国际在公告中称。

截止周三收盘，Japaninvest集团收报10,150日圆，今年以来，该股最高价为1月15日的16,300日圆，最低为今年10月14日的9,610日圆。

**满足全球客户对中资企业的研究报告需求**

上海一家券商研究部负责人指出，国内券商往海外发展是一个大趋势，例如中金和中信已经都进入了欧美市场。

而Japaninvest“东京上市、英国注册”的遗传基因，则令海通国际在完成对该公司的收购后，相关业务可一步进入纽约、伦敦、东京、新加坡及香港等主要金融中心。

Japaninvest公司信息显示，早在2010年6月其与法国兴业银行(亚洲)有限公司签订了长期合作伙伴协议，充分利用法国兴业银行作为欧洲最大银行之一的大型网络优势，进一步加大吉亚在亚洲地区证券服务的覆盖面。法国兴业持有Japaninvest23%的股份。

Japaninvest团队共有50人，于伦敦，纽约，东京和香港设有业务基地，以独立和公正为宗旨，为客户提供及时和高素质的证券交易服务。

“相信海通国际在收购这家研究机构后，后续还有融合的动作，比如将自己的研究团队整合进去，从而可以把中国企业的研究报告卖向全世界。”一位大型券商的行业分析员指出。

Japaninvest信息还显示，该公司的客户主要是买方机构投资者，而非具有融资需求的公司。

“随着人民币国际化，以及资本项目的开放，全球投资人了解中国上市企业的需求会越来越大。”他称，“单就是沪港通开通的消息，已推动数家大投行的研究机构，增加了对中国企业的研究力量。”

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

香港交易所周日发布公告表示，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。