《汇市简讯》美元/瑞郎可能将进一步下跌

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* 美元/瑞郎昨天测试0.9512受阻，有可能从上周触及的高位0.9558进一步拉回

* 在0.9446低点前正在对跌势进行整固

* 周二高位有卖单，突破一目均衡转换线，这亦是周一底部0.9477/78

* 有可能涨至云区顶端0.9307，10月15日以来的低位0.9361为关键支撑位

* 技术图形link.reuters.com/dup33w

(完)