全球经济：美国财长称欧洲需要负责任的财政政策

路透约翰内斯堡10月29日 - 美国财政部长杰克卢周三称，欧洲在刺激需求的同时，也需要负责任的财政政策。

他在南非一个商业论坛上还表示，对中国经济成长的忧虑被夸大了，但其政策关注点需要更加以市场为导向。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)