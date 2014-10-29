欧元债市：意大利公债收益率小跌，欧盟执委会暂时通过该国明年预算

“像这样一个缺乏需求的大环境下，对于德国秉持的撙节立场已经出现越来越多的质疑。”DZ银行分析师Christian Lenk说道，“市场似乎更愿意让这些欧洲国家获得一些喘息空间。”

10年期意大利公债收益率 在欧洲早盘下滑4个基点至2.51%。西班牙10年期公债收益率 也下跌4个基点，报2.11%。

不过，投资者对意大利公债的买兴依然受到抑制，因为对该国的银行业体质感到担心，欧洲央行公布的压力测试报告显示出意大利银行业表现最差。

希腊10年期公债收益率 下滑12个基点，报7.46%。葡萄牙10年期公债收益率 跌2个基点至3.35%。

德国10年期公债收益率 持平在0.87%，稍晚将迎来10年期新债标售。（完）

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