欧元债市：意大利公债收益率小跌，欧盟执委会暂时通过该国明年预算

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
“像这样一个缺乏需求的大环境下，对于德国秉持的撙节立场已经出现越来越多的质疑。”DZ银行分析师Christian Lenk说道，“市场似乎更愿意让这些欧洲国家获得一些喘息空间。”
10年期意大利公债收益率 在欧洲早盘下滑4个基点至2.51%。西班牙10年期公债收益率 也下跌4个基点，报2.11%。
不过，投资者对意大利公债的买兴依然受到抑制，因为对该国的银行业体质感到担心，欧洲央行公布的压力测试报告显示出意大利银行业表现最差。
希腊10年期公债收益率 下滑12个基点，报7.46%。葡萄牙10年期公债收益率 跌2个基点至3.35%。
德国10年期公债收益率 持平在0.87%，稍晚将迎来10年期新债标售。（完）
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(编译 洪曦/高琦 审校 于春红/蔡美珍)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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