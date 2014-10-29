投行观点：摩根大通将Zimmer Holdings Inc 目标价从108美元上调至120美元，评级为中性

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)