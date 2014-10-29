台湾股市：金管会称10月迄今外资仍净汇出，但昨天已有净汇入

路透台北10月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，10月到现在外资还有净汇出，但昨天已有净汇入，相较于外资上月汇出及卖超情况看来已相对稳定。

曾铭宗今天在一场记者会后表示，由于外资看到美国升息时点可能会递延，且台股基本面也相对好，因此操作已较上月稳定。

“股市不能只看一、两天，还要观察一星期看看。”他说。

他并指出，活络股市的第四支箭 提前在11月3日上路后要先观察有没有效果，这需要观察一段时间， 要让这个政策陆续发酵。

台湾股市周三收升1.48%，连两日大涨逾1%。分析师指出，美股上日大涨带动亚股普遍走强，外资自上日起回头买超台股，拉抬台股大涨并回补先前的跳空下跌缺口。证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超100.41亿台币, 连续三个交易日买超共计283.67亿台币。