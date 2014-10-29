台湾股市：金管会称10月迄今外资仍净汇出，但昨天已有净汇入

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，10月到现在外资还有净汇出，但昨天已有净汇入，相较于外资上月汇出及卖超情况看来已相对稳定。
曾铭宗今天在一场记者会后表示，由于外资看到美国升息时点可能会递延，且台股基本面也相对好，因此操作已较上月稳定。
“股市不能只看一、两天，还要观察一星期看看。”他说。
他并指出，活络股市的第四支箭 提前在11月3日上路后要先观察有没有效果，这需要观察一段时间， 要让这个政策陆续发酵。
台湾股市周三收升1.48%，连两日大涨逾1%。分析师指出，美股上日大涨带动亚股普遍走强，外资自上日起回头买超台股，拉抬台股大涨并回补先前的跳空下跌缺口。证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超100.41亿台币, 连续三个交易日买超共计283.67亿台币。
金管会此前公布，外资及陆资于9月净汇出约30.15亿美元，为连续第二个月净汇出，且至少为2013年以来的最大单月净汇出。累计今年以来仍有150.92亿美元的净汇入，外资至今总累计净汇入1,916.04亿美元。 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)