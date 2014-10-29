香港社会：田北俊遭撤销政协委员资格，并将辞去自由党党魁职务

路透香港10月29日 - 曾公开表示香港特首梁振英应考虑向中央请辞的自由党党魁田北俊，周三遭全国政协常委表决通过撤销其政协委员的资格。田北俊表示，尊重及接受有关决定，并决定辞去自由党党魁职务。

田北俊属于支持北京的建制派，其上周五表示，现时香港的问题在于管治方面，很多问题落在梁振英身上，并认为香港快将沦为不能管治，认为梁振英应考虑向中央请辞。

他这番言论与中央及其他建制派，包括现为政协副主席的前特首董建华＂撑梁＂的态度相违背。

全国政协常委今午表决通过撤销田北俊全国政协的资格后，田北俊见记者时表示，他当时建议梁振英考虑请辞时，并没有留意自己政协委员的身份，承认本身做得不对，并尊重及接受政协常委的决定，以及辞去自由党党魁职务。

香港争取民主普选的占领运动已踏入第32天，虽然政府和学联代表此前进行了首次对话，但双方分歧未有解决。近日亦有愈来愈多不同界别人士公开呼吁占领区的学生及市民尽快撤离。

继昨天有多名本港医生联署在报章刊登声明批评占领行动已撕裂香港，指＂道路如人体血管，长期阻窒，必然造成伤害”，要求占领者离开道路。前香港金管局总裁任志刚今天亦发表公开信，指＂这样下去，香港走的路恐怕会丧失法治，民不聊生＂，亦不会有真的、假的、理想的、现实的、实事求是的普选。

任志刚表示，香港的经济繁荣，是建基于能有效扮演内地与外地的中间人角色，在金融领域尤甚。

＂中间人不合作、靠不住、添烦添乱，内地一定会减低依赖、另起炉灶、两手准备、减少在改革开放的过程中对香港的政策倾斜。＂他说。