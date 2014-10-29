国际油市：OPEC秘书长认为，油市基本面不会出现大的变化

路透伦敦10月29日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三称，他认为石油市场基本面不会出现大的变化，但OPEC正在评估市况。

“我们认为基本面没有太大变化。需求仍在增长，供应也在增加。OPEC正在评估市况，”巴德里在伦敦参加Oil & Money行业年会活动时表示。