国际油市：OPEC秘书长认为，油市基本面不会出现大的变化

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦10月29日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三称，他认为石油市场基本面不会出现大的变化，但OPEC正在评估市况。
“我们认为基本面没有太大变化。需求仍在增长，供应也在增加。OPEC正在评估市况，”巴德里在伦敦参加Oil & Money行业年会活动时表示。
OPEC将于11月27日在维也纳开会。近期油价大降，引发了该组织是否会减产来支撑市场的疑问。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)