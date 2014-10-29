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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 18:34 BJT

国际油市：OPEC秘书长认为，油市基本面不会出现大的变化

路透伦敦10月29日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三称，他认为石油市场基本面不会出现大的变化，但OPEC正在评估市况。

“我们认为基本面没有太大变化。需求仍在增长，供应也在增加。OPEC正在评估市况，”巴德里在伦敦参加Oil & Money行业年会活动时表示。

OPEC将于11月27日在维也纳开会。近期油价大降，引发了该组织是否会减产来支撑市场的疑问。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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