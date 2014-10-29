中港股业绩：交通银行前三季净利同比增5.78%，减值贷款率微升

路透上海10月29日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 周三稍晚公布其三季报，在国际会计准则下，前三季该行实现净利515.22亿元人民币，同比增长5.78%；减值贷款率继续微升。

三季报显示，前三季该行利息净收入为1,023.8亿元，同比增长4.86%；每股收益0.69元。

在资本充足率指标方面，高级法下，9月末交行的核心一级资本充足率和一级资本充足率均为11.10%，均比年初上升1.34个百分点；资本充足率为13.80%，比年初上升1.72个百分点。

而在资产质量方面，9月末不良贷款合计408.72亿元，较二季末增加21.22亿元；不良率为1.17%，较二季末微升0.04个百分点；拨备覆盖率达到201.29%。

交行新闻稿指出，该行总体资产质量总体稳定，新增不良贷款仍主要集中在江浙地区，并非全域性的、系统性的问题。今年来，交行加大清收保全工作力度，积极消除不良贷款增加所造成的负面影响。前三季累计压降表内不良资产220.69亿元，其中清收不良贷款217.59亿元。

展望四季度，交行指出，四季度将重点做好几项工作，例如务求低资本消耗、低成本扩张的利润增长；把握“大资管”时代发展先机，继续深化改革，创新盈利模式，增强总分行经营和盈利能力；坚持主动积极的风险管理，严密管控重点风险领域，保持资产质量总体稳定等。

交通银行A股周三收报4.23元，涨1.2%。（完）

欲了解详情，可点选港交所公告 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)