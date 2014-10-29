欧洲已公布经济指标--2014/10/29

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 p +0.9 f +3.0 p 德国 第二季 -0.2 f +0.7 f +0.8 f 法国 第二季 +0.0 r +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 r 持平 r -0.3 r 消费者物价指数(CPI) 英国 9月 持平 p +0.4 +1.2 p 德国 9月 持平 f 持平 f +0.8 f 法国(HICP) 9月 -0.4 f +0.6 +0.4 f 意大利(HICP) 9月 +1.9 f +1.8 -0.1 f 生产者物价指数(PPI) 英国 9月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.4 u-p 德国 9月 持平 -0.1 -1.0 法国 8月 -0.3 -0.2 r -1.4 意大利 8月 持平 p -0.4 -1.7 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 6-8月 6.0 6.2 德国 9月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第二季 10.2 p 10.1 r 意大利 8月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20