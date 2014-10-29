表格：英国9月抵押贷款批准件数为61,267件，创2013年7月来最低

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦10月29日 - 英国央行周三公布：
* 英国9月抵押贷款批准件数为61,267件(预估为62,250件)，创下2013年7月来最低；8月为64,054件
* 英国9月消费者信贷增加9.15亿英镑(预估为增加8亿英镑)，创下2014年6月来最低；8月为增加9.6亿英镑
* 英国9月抵押贷款发放金额增加18.09亿英镑(预估为增加20.5亿英镑)，创下2014年1月来最低；8月为增加22.22亿英镑
* 英国9月M4货供额较前月下滑0.7%，较上年同期下降2.5%
具体数据如下(括号中为前值)：
9月 8月 预估
抵押贷款批准件数 61,267 64,054 (64,212) 62,250
对个人贷款(单位10亿英镑)
9月 8月 预估
总净贷款 2.724 3.182 (3.184) --
房屋抵押贷款 1.809 2.222 (2.286) 2.05
消费者信贷 0.915 0.960 (0.898) 0.8
M4货币供应量数据(%):
9月 8月
M4 较上月(经季节调整) -0.7 0.3 (0.3)
M4 较上年同期 -2.5 -1.4 (-1.5) (完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)