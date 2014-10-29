版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 17:40 BJT

表格：英国9月抵押贷款批准件数为61,267件，创2013年7月来最低

路透伦敦10月29日 - 英国央行周三公布：

* 英国9月抵押贷款批准件数为61,267件(预估为62,250件)，创下2013年7月来最低；8月为64,054件

* 英国9月消费者信贷增加9.15亿英镑(预估为增加8亿英镑)，创下2014年6月来最低；8月为增加9.6亿英镑

* 英国9月抵押贷款发放金额增加18.09亿英镑(预估为增加20.5亿英镑)，创下2014年1月来最低；8月为增加22.22亿英镑

* 英国9月M4货供额较前月下滑0.7%，较上年同期下降2.5%

具体数据如下(括号中为前值)：

9月 8月 预估

抵押贷款批准件数 61,267 64,054 (64,212) 62,250

对个人贷款(单位10亿英镑)

9月 8月 预估

总净贷款 2.724 3.182 (3.184) --

房屋抵押贷款 1.809 2.222 (2.286) 2.05

消费者信贷 0.915 0.960 (0.898) 0.8

M4货币供应量数据(%):

9月 8月

M4 较上月(经季节调整) -0.7 0.3 (0.3)

M4 较上年同期 -2.5 -1.4 (-1.5) (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐