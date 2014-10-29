欧洲金融：欧元区银行第三季企业贷款需求上升，第四季料大增--ECB

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透法兰克福10月29日 - 欧洲央行(ECB)周三表示，企业从欧元区银行申请贷款的需求第三季上升，第四季也料将大幅增加。
欧洲央行在最新季度银行放贷调查中称，第三季银行业放松了对企业和家庭的信贷标准，在第四季料将进一步放宽企业贷款标准。
“2014年第三季，各国贷款供应差值持续缩小，家庭贷款比企业贷款的差值降幅更大，”欧洲央行在报告中称。
报告称，“欧元区大国的企业贷款方面，法国和德国信贷标准为净放松，而意大利和西班牙不变，而荷兰为收紧。家庭贷款方面，意大利、西班牙和荷兰信贷标准不变，而法国为明显净放松，德国为净收紧。”(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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