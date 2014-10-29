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债券 | 2014年 10月 29日 星期三 18:04 BJT

欧洲金融：欧元区银行第三季企业贷款需求上升，第四季料大增--ECB

路透法兰克福10月29日 - 欧洲央行(ECB)周三表示，企业从欧元区银行申请贷款的需求第三季上升，第四季也料将大幅增加。

欧洲央行在最新季度银行放贷调查中称，第三季银行业放松了对企业和家庭的信贷标准，在第四季料将进一步放宽企业贷款标准。

“2014年第三季，各国贷款供应差值持续缩小，家庭贷款比企业贷款的差值降幅更大，”欧洲央行在报告中称。

报告称，“欧元区大国的企业贷款方面，法国和德国信贷标准为净放松，而意大利和西班牙不变，而荷兰为收紧。家庭贷款方面，意大利、西班牙和荷兰信贷标准不变，而法国为明显净放松，德国为净收紧。”(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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