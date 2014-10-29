欧洲金融：欧元区银行第三季企业贷款需求上升，第四季料大增--ECB

路透法兰克福10月29日 - 欧洲央行(ECB)周三表示，企业从欧元区银行申请贷款的需求第三季上升，第四季也料将大幅增加。

欧洲央行在最新季度银行放贷调查中称，第三季银行业放松了对企业和家庭的信贷标准，在第四季料将进一步放宽企业贷款标准。

“2014年第三季，各国贷款供应差值持续缩小，家庭贷款比企业贷款的差值降幅更大，”欧洲央行在报告中称。