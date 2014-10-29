《中国债市每日综述》现券维持暖势五年期金融债领涨，政策宽松预期未消

* 现券维持暖势，五年期金融债领涨

* 机构维持对政策将进一步宽松的预期

* 资金面前景稳定，亦推升现券买盘

* 短期利空因素有限，维持对现券乐观看法

路透上海10月29日 - 中国银行间债市周三现券维持暖势，其中五年期金融债领涨，长端变动相对有限，带动收益率曲线向陡峭化修复，机构认为政策进一步宽松的前景未改，且资金面预期偏乐观，双双推升场内买气。

交易员还提到，央行数次下调正回购利率，以贯彻降低实体经济融资成本的目的，但实际传导效果可能并不乐观，导致目前有关央行有必要进一步放松的预期占主流，短期内现券市场看不到明显的利空因素，维持对其向好判断。

“属于政策市，虽然最近政策和数据都是真空期，但大家乐观的预期很明确，属于情绪很容易渲染的状态，”上海一商业银行交易员称。

北京一商业银行交易员也指出，就降低融资成本来看，正回购利率的下调更多带动的是银行间货币市场质押式回购利率的下降，作为长期资金价格风向标的三个月Shibor 变动并不大，目前仍落在4.45%的相对高位，机构认为央行政策还有进一步放松的空间。

“比如说上一轮SLF(常备借贷便利)12月到期的话，如果续做，那就又是一个强信号，所以大家不知道央行会调(控)到什么时候，政策还没出完呢。”他称。

现券表现靓丽，而其余相关市场略显平淡，其中IRS震荡后持稳，广发银行交易员吴思捷指出，五年期IRS早盘追随现券下行，但午后部分外资机构在pay(付固定收浮动)，IRS随即反弹，收盘基本和上日持稳。

一级市场也中规中矩，财政部早间招标的五年期固息国债中标利率稍低于预期均值，其不到两倍的投标倍数显示需求并不算太旺盛。

剩余期限约4.21年的国开债140202券最新成交收益率 在4.12%，上日尾盘为4.19%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 午后回吐了早间涨幅，今日收在95.76元，较上日结算价微跌0.042元人民币，或0.04%。

**资金面维持稳定看法**

虽然新股申购资金陆续解冻，但银行间资金市场周三仍未出现明显改善，因月末前券商、基金等机构需求未减，加之个别大行上缴税款，主要回购利率延续小涨势头。

从目前资金供求情况来看，流动性虽不宽松，但也未到过于紧张的程度，多数机构维持着对月末前资金面的稳定乐观预期。

华北一银行交易员称，“稍微有点紧，可能有大行月末缴税。不过月末应该没什么问题。”

他并表示，目前资金供求总量没有太大偏差，唯期限结构上稍有出入。其中隔夜及七天以内的略短期限需求旺盛，而供给方则更愿意出14天及以上，价格相对较高的资金。

据路透统计，周二(28日)至周四(30日)，沪深两市将共有9,558.6亿元人民币新股申购资金解冻。

华南一银行交易员也认为，现在市场流动性只能说没有想像和预期中宽松，但并未达到特别紧张的程度。对以利率债为主要抵押品的银行来说，度过月末基本没什么压力。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,391.13亿元，较上日的11,098.65亿元继续减少；其中，隔夜品种为8,218.50亿元，上日为8,911亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5691 2.5203 +4.88 8,218.50

七天 3.2331 3.1577 +7.54 1,660.30

14天 3.8669 3.7638 +10.31 341.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0500 2.3650 -131.50 2,894.05

七天 2.4000 3.0400 -64.00 332.69

14天 2.5000 3.4000 -90.00 35.53

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6300 2.5800 +5.00 --

七天 3.2500 3.1800 +7.00 --

14天 3.8900 3.8000 +9.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5180 2.4910 +2.70 --

七天 3.1400 3.0590 +8.10 --

三个月 4.4503 4.4502 +0.01 --