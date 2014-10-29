CNH动态：离岸即期四连涨突破重要阻力位，境内外走势一致

路透北京10月29日 - 香港离岸人民币即期 近日保持强势，连续四个交易日小幅走高，并在昨日盘中成功突破6.20重要阻力位，今日续创下7个半月来的高点，盘中最高至6.1113，交易人士认为，短期人民币仍能继续升值，需关注稍后将公布的美联储会议结果。

“境内CNY和离岸CNH都突破了6.12重要阻力位，境内外走势一致，价差缩窄到50点以内。工业利润数据显示中国经济仍存在下行压力，短期内人民币还能继续升值，需关注本周美联储会议结果。”一位中资大行交易员称。

中国国家统计局周二公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8月继续回落2.1个百分点。显示企业效益下滑，经济下行压力仍大。

“结合中美两国基本面看，人民币并不具备长期升值的经济基础。”上述交易员称。

本周需重点关注周四公布的美联储会议纪要。11月初，中国主办的亚太经合组织（APEC）领导人会议亦将召开。

今年一季度，人民币兑美元贬值了2.6%，创1994年来最大单季跌幅，成功扭转了市场对于人民币的单边走势预期。二季度，人民币停止贬值，转而上涨了0.2%，从6月30日至今人民币继续走升1.4%左右。

本地时间17:56，离岸人民币现汇 报6.1120，较上日微涨15个点子，午盘一度涨至6.1113，创下自今年3月7日以来的盘中高点，CNH较在岸即期仍处折价状态，但两地价差已大幅缩窄为8个点子。

境内人民币兑美元 周三连续第四天收升至6.1112，盘中一度升破6.11元。中间价三天连涨并创近半个月高位。交易员表示，短期消化6.11元关口阻力后续涨的可能性偏大。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2325/2365，上日收盘在6.2330。一年期NDF较离岸即期汇率贴水-1.97%左右。

全球汇市上，美元周三持稳，投资人等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策指引，美联储稍晚结束两天政策会议，料将重申对升息的审慎立场。（完）

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