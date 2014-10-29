欧洲能源：俄罗斯-乌克兰供气谈判取得突破机率50%--欧盟能源执委

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透柏林10月29日 - 欧盟执委会能源执委厄廷格指出，俄罗斯与乌克兰周三举行的天然气供应谈判，取得突破的机率为50%。
厄廷格向德国ZDF电视表示，三方谈判目前为止已取得许多成果，但当问及获得突破的机率时，他答道：“50%。”
俄罗斯6月中切断对乌克兰的输气，加剧与欧洲方面的紧张关系。
由欧盟执委会斡旋的天然气供给谈判上周结束，未达成协议。
谈判破裂关键在于，乌克兰无法向俄罗斯保证，能够解决欠款以及为未来供应提供预付款。
“我们需要为新的供气预付款找出财源，”厄廷格指出，并表示，乌克兰向俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 支付的协议预付价格--385美元/千立方米--是合理水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)