中国政策：放开银行卡清算市场，放宽提取公积金支付房租条件--国务院

路透北京10月29日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，将放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构；不过会议指仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。