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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 18:33 BJT

中国政策：放开银行卡清算市场，放宽提取公积金支付房租条件--国务院

路透北京10月29日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，将放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构；不过会议指仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。

中国政府网公布的新闻稿并称，此举旨在扩大金融开放，加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，提升现代服务业，优化消费环境。

不过会议指出仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。

会议并提出重点推进六大领域消费。会议称，稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件；同时促进绿色消费，推广节能产品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。

鼓励养老健康家政消费，探索建立产业基金等发展养老服务，制定支持民间资本投资养老服务的税收政策，民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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