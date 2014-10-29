中国政策：放开银行卡清算市场，放宽提取公积金支付房租条件--国务院

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京10月29日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，将放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构；不过会议指仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。
中国政府网公布的新闻稿并称，此举旨在扩大金融开放，加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，提升现代服务业，优化消费环境。
不过会议指出仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。
会议并提出重点推进六大领域消费。会议称，稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件；同时促进绿色消费，推广节能产品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。
鼓励养老健康家政消费，探索建立产业基金等发展养老服务，制定支持民间资本投资养老服务的税收政策，民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)