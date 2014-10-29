欧洲央行：委员韩伟森称，应该暂时避免买进公共部门债券

同时身为爱沙尼亚央行总裁的韩伟森在塔林向记者表示，“我认为我们不应该在未来数月考虑购买公部门资产这类方案。”

“我们应该加以研究，知道必要时该如何执行，但我们目前需要一些时间，让那些我认为是非常庞大的政策方案随着时间过去展现效应，”他在论及欧洲央行已经实行的其他刺激措施时表示。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳/李婷仪)