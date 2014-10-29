更新版 1-中国政策：放开银行卡清算市场，推进消费扩大和升级--国务院

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* 放开银行卡清算市场

* 放宽提取公积金支付房租条件

* 分批出台收入分配制度改革配套措施

路透北京10月29日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议提出，为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。

不过中国政府网公布的新闻稿并称，仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。

会议并提出重点推进六大领域消费。会议称，稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件；同时促进绿色消费，推广节能产品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。

在鼓励养老健康家政消费方面，会议提出要从税收和价格两方面给予优惠。“探索建立产业基金等发展养老服务，制定支持民间资本投资养老服务的税收政策，民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价。”会议称。

会议提出，增加收入，让群众“能”消费。为此，会议决定分批出台深化收入分配制度改革配套措施和实施细则，多渠道促进农民增收，努力实现居民收入增长和经济发展同步，提高国有资本收益上缴比例，更多用于民生保障。

健全社保体系，全面推开大病保险，让群众“敢”消费；改善消费环境，推进消费品安全立法，严惩“黑心”食品、旅游“宰客”等不法行为，让群众“愿”消费。

“消费是经济增长重要‘引擎’，是中国发展巨大潜力所在，在稳增长的动力中，消费需求规模最大、和民生关系最直接。”会议称。

统计局上周数据显示，中国三季度GDP同比增长7.3%，创2009年一季度以来最低季度增速。这其中有高基数的影响，同时也受到投资和消费增速大幅放缓的拖累。

房地产下滑促使家具、家电和建材装潢等消费均放缓，同时“三公”消费和反腐的政策冲击仍发酵，限额以上单位消费品零售额增速继续放缓。（完）