马来西亚期市：棕榈油涨至约12周高位，受豆油上涨及马国燃料政策之助

路透雅加达10月29日 - 马来西亚棕榈油周三攀升至将近12周最高水平，交易员表示，系因受到竞争油籽市场上涨的支持；此外，市场也预期马来西亚的棕榈油需求将因马国生质燃料新政策而有所增加。

与棕榈油相互竞争的蔬菜油市场中，美国豆油12月合约 在亚洲盘稍早时上涨1.65%，大连商品交易所交易主力1月豆油合约 上涨2.12%。

全球最第二大棕榈油产国--马来西亚周二表示，从11月起将把棕榈油在生质燃料的比重从现行的5%提高至7%。而马国农户也试着减少库存，推升行情；棕榈油价格今年以来跌幅已近20%。

“这些都是利好市场的因素，”吉隆坡一位与外资商品经纪商往来的交易员表示；其还指出马来西亚进入雨季，产量可能受到抑制而构成更多支撑。

交易员表示，年底将届，需求预期将转强等等季节性因素，料将在未来数日支撑价格。

指标棕榈油1月合约 上涨2.26%至每吨2,263马币(林吉特)，为8月8日以来最高水平。

总成交量为68,612口，远高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油在攻克位于2,259马币的阻力之后，料将升至每吨2,295马币。(完)

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