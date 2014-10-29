马来西亚期市：棕榈油涨至约12周高位，受豆油上涨及马国燃料政策之助

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透雅加达10月29日 - 马来西亚棕榈油周三攀升至将近12周最高水平，交易员表示，系因受到竞争油籽市场上涨的支持；此外，市场也预期马来西亚的棕榈油需求将因马国生质燃料新政策而有所增加。
与棕榈油相互竞争的蔬菜油市场中，美国豆油12月合约 在亚洲盘稍早时上涨1.65%，大连商品交易所交易主力1月豆油合约 上涨2.12%。
全球最第二大棕榈油产国--马来西亚周二表示，从11月起将把棕榈油在生质燃料的比重从现行的5%提高至7%。而马国农户也试着减少库存，推升行情；棕榈油价格今年以来跌幅已近20%。
“这些都是利好市场的因素，”吉隆坡一位与外资商品经纪商往来的交易员表示；其还指出马来西亚进入雨季，产量可能受到抑制而构成更多支撑。
交易员表示，年底将届，需求预期将转强等等季节性因素，料将在未来数日支撑价格。
指标棕榈油1月合约 上涨2.26%至每吨2,263马币(林吉特)，为8月8日以来最高水平。
总成交量为68,612口，远高于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油在攻克位于2,259马币的阻力之后，料将升至每吨2,295马币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。