国际油市：航煤裂解价差上扬，受印尼及中国需求拉抬

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡10月29日 - 亚洲航煤裂解价差周三上扬，行业消息人士表示，来自印尼及中国的现货及合约需求增加。
路透数据显示，11月航煤裂解价差上涨0.45美元，每桶较迪拜原油升水16.83美元。
印尼国营事业Pertamina旗下贸易公司Petral正寻求买进多达480万桶航煤，明年1月至6月交运。
中国航油(新加坡)寻求在现货市场买进多达205.6万桶11-12月航煤，是该公司近几个月来最大规模的采购。
一名产业消息人士称，这可能是为了应付年底旅运升温。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，一笔航煤交易。
BP自Lukoil买进15万桶含硫500ppm柴油，11月13-17日装运，较新加坡11月下半月均价每桶贴水0.50美元。
兴隆出售25万桶含硫500ppm柴油给托克，11月18-22日装运，每桶贴水0.35美元。
Winson Oil向壳牌出售11万桶11月15-19日交运航煤，每桶较新加坡11月17-21日均价贴水0.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。