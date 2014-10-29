版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 19:11 BJT

国际油市：航煤裂解价差上扬，受印尼及中国需求拉抬

路透新加坡10月29日 - 亚洲航煤裂解价差周三上扬，行业消息人士表示，来自印尼及中国的现货及合约需求增加。

路透数据显示，11月航煤裂解价差上涨0.45美元，每桶较迪拜原油升水16.83美元。

印尼国营事业Pertamina旗下贸易公司Petral正寻求买进多达480万桶航煤，明年1月至6月交运。

中国航油(新加坡)寻求在现货市场买进多达205.6万桶11-12月航煤，是该公司近几个月来最大规模的采购。

一名产业消息人士称，这可能是为了应付年底旅运升温。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，一笔航煤交易。

BP自Lukoil买进15万桶含硫500ppm柴油，11月13-17日装运，较新加坡11月下半月均价每桶贴水0.50美元。

兴隆出售25万桶含硫500ppm柴油给托克，11月18-22日装运，每桶贴水0.35美元。

Winson Oil向壳牌出售11万桶11月15-19日交运航煤，每桶较新加坡11月17-21日均价贴水0.10美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐