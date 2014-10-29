重温稿-香港个股：海通国际将斥资近2,000万美元收购证券研究机构Japaninvest

韩国已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
* 海通国际收购日本上市的证券研究机构Japaninvest
* 该公司从事中小型企业价值研究并服务买方机构
* 沪港通已提升全球对中资企业研究服务的需求
* 人民币国际化及资本项目开放令此业务前途无限
记者 毕晓雯
路透香港10月29日 - 海通国际 周三发布公告称，将以每股1.8万日圆的价格收购在日本东京上市的独立证券研究机构Japaninvest ；现金收购价为近2,000万美元（1美元约相当于110日圆）。
分析人士指出，该收购完成后，将有利于海通国际在全球主要金融中心拓展业务；尤其是沪港通开通后，全球投资者对中国上市公司研究报告的需求将大增，海通国际有望在满足客户此需求的服务上抢得先机。
而未来伴随人民币国际化及中国的资本项目开放，全球对投资者对中国上市企业存在着巨大的信息需求，
公司官网显示，Japaninvest成立于2002年，为一家英国注册的有限公司，总股本为119,411股。主要资产为旗下的独立研究机构Ji-Asia(吉亚股份)，该机构主要致力于中小型企业的价值研究。
“要约收购有可能提升集团品牌和知名度，扩展其股票研究及全球销售平台。＂海通国际在公告中称。
截止周三收盘，Japaninvest集团收报10,150日圆，今年以来，该股最高价为1月15日的16,300日圆，最低为今年10月14日的9,610日圆。
**满足全球客户对中资企业的研究报告需求**
上海一家券商研究部负责人指出，国内券商往海外发展是一个大趋势，例如中金和中信已经都进入了欧美市场。
而Japaninvest“东京上市、英国注册”的遗传基因，则令海通国际在完成对该公司的收购后，相关业务可一步进入纽约、伦敦、东京、新加坡及香港等主要金融中心。
Japaninvest公司信息显示，早在2010年6月其与法国兴业银行(亚洲)有限公司签订了长期合作伙伴协议，充分利用法国兴业银行作为欧洲最大银行之一的大型网络优势，进一步加大吉亚在亚洲地区证券服务的覆盖面。法国兴业持有Japaninvest23%的股份。
Japaninvest团队共有50人，于伦敦，纽约，东京和香港设有业务基地，以独立和公正为宗旨，为客户提供及时和高素质的证券交易服务。
“相信海通国际在收购这家研究机构后，后续还有融合的动作，比如将自己的研究团队整合进去，从而可以把中国企业的研究报告卖向全世界。”一位大型券商的行业分析员指出。
Japaninvest信息还显示，该公司的客户主要是买方机构投资者，而非具有融资需求的公司。
“随着人民币国际化，以及资本项目的开放，全球投资人了解中国上市企业的需求会越来越大。”他称，“单就是沪港通开通的消息，已推动数家大投行的研究机构，增加了对中国企业的研究力量。”
中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。
试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。
香港交易所周日发布公告表示，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。
不过，周一参加“路透峰会”的海通国际林涌则指出，各项准备工作都已完成，这项政策的推出只是时间的问题。目前受阻则与香港的市场环境不稳定有关。（完） (审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。