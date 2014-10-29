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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 19:35 BJT

中港股业绩：中国工商银行第三季净利为724亿元人民币

路透10月29日 - 中国工商银行 周三公布：

* 第三季净利为724亿元人民币(预估为714亿元)

* 今年首三季净利为2,205亿元人民币

* 中国工行截至9月底不良贷款率为1.06%，6月底时为0.99%。(完)
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