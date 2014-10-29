国际油市：亚洲180-CST燃料油转为逆价差，但现货升水下跌

路透新加坡10月29日 - 亚洲380-CST燃料油市场周三转为逆价差，在量能暴增下，近月合约展现些许强势。

交易商表示，周三衍生品市场成交逾100万吨，特别是11月/12月跨月价差。

380-CST燃料油11月互换价格周三每吨较12月高0.25美元，上日则为低0.25美元。11月互换价格上扬通常意味着近月需求料将增强。

但因卖价低到追平新加坡现货报价价格，因此现货升水似与市场走坚的景况相互矛盾。

路透数据显示，380-CST现货升水周三下跌1.02美元，每吨较新加坡现货报价升水0.28美元。

俄罗斯贸易商Lukoil以平价卖出11月13-17日船货，瑞士贸易商摩科瑞亦以升水0.75美元卖出11月19-23日及11月24-28日的船货。

而实货卖出价格显示即期装运的船货前景更加疲弱。

在现货交易方面，没有成交回报。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻