国际油市：亚洲180-CST燃料油转为逆价差，但现货升水下跌

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡10月29日 - 亚洲380-CST燃料油市场周三转为逆价差，在量能暴增下，近月合约展现些许强势。
交易商表示，周三衍生品市场成交逾100万吨，特别是11月/12月跨月价差。
380-CST燃料油11月互换价格周三每吨较12月高0.25美元，上日则为低0.25美元。11月互换价格上扬通常意味着近月需求料将增强。
但因卖价低到追平新加坡现货报价价格，因此现货升水似与市场走坚的景况相互矛盾。
路透数据显示，380-CST现货升水周三下跌1.02美元，每吨较新加坡现货报价升水0.28美元。
俄罗斯贸易商Lukoil以平价卖出11月13-17日船货，瑞士贸易商摩科瑞亦以升水0.75美元卖出11月19-23日及11月24-28日的船货。
而实货卖出价格显示即期装运的船货前景更加疲弱。
在现货交易方面，没有成交回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。