美国数据：10月24日止当周抵押贷款申请减少，因利率上扬--MBA

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透纽约10月29日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因购房及再融资活动均告下滑。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月24日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下跌6.6%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑7.4%，购房贷款申请指数下跌5.0%。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
30年期固息抵押贷款利率平均为4.13%，较前一周的4.10%上升3个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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