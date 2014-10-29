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债券 | 2014年 10月 29日 星期三 19:56 BJT

美国数据：10月24日止当周抵押贷款申请减少，因利率上扬--MBA

路透纽约10月29日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因购房及再融资活动均告下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月24日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下跌6.6%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑7.4%，购房贷款申请指数下跌5.0%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.13%，较前一周的4.10%上升3个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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