东南亚股市：受到对美联储政策预期而上涨，印尼股市反弹

路透10月29日 - 东南亚股市周三上涨，因寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)在较长一段时间内不会升息。印尼股市从上日触及的约两周低点回升。

“预计不会有重大政策转变，如果有，才会让人大感意外，”新加坡NetResearch Asia在研究报告中说。

印尼股市 收高1.5%，从上日触及的约两周低点回升，路透数据显示外资净流入1.598亿美元。

泰国股市 上涨0.4%至约三周高位。汤森路透数据显示，外资流入3,020万美元。

马来西亚 股市收涨0.8%，交易所数据显示外资买超6,185万美元。

越南股市 收高1.4%，数家企业公布正面财报之后买盘涌现。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 426.42 3.52 +0.83 +9.80 388.37

新加坡 3224.03 12.38 +0.39 +1.79 3167.43

马来西亚 1839.55 13.87 +0.76 -1.47 1866.96

泰国 1562.67 6.14 +0.39 +20.32 1298.71

印尼 5074.06 72.75 +1.45 +18.71 4274.18

菲律宾 7093.31 26.57 +0.38 +20.43 5889.83

越南 591.20 8.07 +1.38 +17.16 504.63

(完)

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