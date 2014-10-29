东南亚股市：受到对美联储政策预期而上涨，印尼股市反弹

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透10月29日 - 东南亚股市周三上涨，因寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)在较长一段时间内不会升息。印尼股市从上日触及的约两周低点回升。
“预计不会有重大政策转变，如果有，才会让人大感意外，”新加坡NetResearch Asia在研究报告中说。
印尼股市 收高1.5%，从上日触及的约两周低点回升，路透数据显示外资净流入1.598亿美元。
泰国股市 上涨0.4%至约三周高位。汤森路透数据显示，外资流入3,020万美元。
马来西亚 股市收涨0.8%，交易所数据显示外资买超6,185万美元。
越南股市 收高1.4%，数家企业公布正面财报之后买盘涌现。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 426.42 3.52 +0.83 +9.80 388.37
新加坡 3224.03 12.38 +0.39 +1.79 3167.43
马来西亚 1839.55 13.87 +0.76 -1.47 1866.96
泰国 1562.67 6.14 +0.39 +20.32 1298.71
印尼 5074.06 72.75 +1.45 +18.71 4274.18
菲律宾 7093.31 26.57 +0.38 +20.43 5889.83
越南 591.20 8.07 +1.38 +17.16 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。