表格：加拿大9月生产者物价较上月下滑0.4%，较上年同期成长2.5%

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透10月29日 - 加拿大统计局周三公布，9月生产者物价上月下滑0.4%，多归咎于能源及石油产品价格下跌所致。
因能源产品跌价，9月原材料价格下降1.8%。
工业产品价格(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)
总体 -0.4 +0.3 +0.2 +2.5 +2.6 +2.5
扣除石油/煤炭 -0.1 +0.3 +0.2 +3.2 +3.0 +2.9
注：分析师原本预期9月PPI较前月下滑0.1%，原材料价格则跌0.9%。(完)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。