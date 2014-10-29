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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 20:40 BJT

表格：加拿大9月生产者物价较上月下滑0.4%，较上年同期成长2.5%

路透10月29日 - 加拿大统计局周三公布，9月生产者物价上月下滑0.4%，多归咎于能源及石油产品价格下跌所致。

因能源产品跌价，9月原材料价格下降1.8%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)

总体 -0.4 +0.3 +0.2 +2.5 +2.6 +2.5

扣除石油/煤炭 -0.1 +0.3 +0.2 +3.2 +3.0 +2.9

注：分析师原本预期9月PPI较前月下滑0.1%，原材料价格则跌0.9%。(完)
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