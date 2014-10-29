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市场报道 | 2014年 10月 29日 星期三 21:39 BJT

美国热股：万豪国际第三季获利优于预估，盘初股价上涨逾3%

路透10月29日 - 美国酒店联锁营运商--万豪国际(Marriott International) 公布优于预估的第三季获利，并调升2014年全年财测。

万豪国际盘初股价上涨逾3%，报约74.21美元。周二收报71.95美元。(完)
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